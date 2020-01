150 tonnes de riz impropre à la consommation saisies par la police

IGFM – Le Commissariat de Rebeuss, exploitant depuis plusieurs jours une information faisant état d’un vaste réseau de reconditionnement et d’écoulement de riz impropre à la consommation à la Rue Tolbiac sise à Dakar, a interpellé, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2020, six (06) individus et procédé à la saisie de plus de 150 tonnes de riz impropre à la consommation en instance de reconditionnement en vue de sa réintroduction dans le marché.

La poursuite des investigations a permis également la saisie, dans le marché local, d’environ cinquante (50) tonnes de riz reconditionné vendu entre six mille (6.000) et dix mille (10.000) FCFA le sac, informe le Bureau des relations publiques (Brp) de la police.

Une enquête est ouverte et le Procureur de la République informé.