Opération de sécurisation : 279 individus interpellés par la police

iGFM-(Dakar) Le bureau des relations publiques de la police nationale informe que la Direction de la Sécurité Publique a interpellé 279 individus pour diverses infractions au cours d’opérations de sécurisation sur l’étendue du territoire national. Et d’ajouter que 23 cornets de chanvre indien et 942 pièces ont été saisis sans oublier les 61 véhicules mis en fourrière et 49 motos immobilisées.

Selon le communiqué, ces nombreuses interpellations ont eu lieu dans la nuit du 05 au 06 février 2020, dans le cadre des missions de protection des personnes et de leurs biens.