8 éme édition du festival «Notre Dame de Lourdes» de Bignona

iGFM – (Dakar) La huitième édition du festival «Notre Dame de Lourdes» de Bignona bat son plein. Ouvert le ce 7 février dans la cour de l’église de Bignona, il prend fin ce dimanche 9 février 20. La cérémonie officielle a été présidée ce samedi 8 février 2020 par le Préfet du département de Bignona Babacar Ndiaye qui avait à ses côtés les chefs de services régionaux et départementaux, les autorités religieuses et coutumières, le Curé de la Paroisse de Niaguis, les élus locaux, les autorités militaires, le chef de l’église catholique, les jeunes, les femmes, les artistes et les troupes artistiques qui sont venues de tous les coins du département. Ce rendez-vous culturel dont le thème est : «Culture et religion. Promouvoir des valeurs civiques et morales pour un environnement saint» a pour parrain le Secrétaire Général du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement Aubin Sagna. A en croire M. Sagna, «ce rendez-vous culturel annuel du donner et du recevoir qui en est à sa huitième édition, vise la promotion de la paix à travers la culture et la religion »é, explique Aubin Sagna. Plus d’une dizaine de troupes de masques venues de la region de Thiès et de la Casamance naturelle, un groupe de batteurs d’instruments traditionnels diola ont rivalisé d’ardeur à l’occasion de ces retrouvailles culurelles. «A travers la culture, nous avons vécu des moments de joie, d’échanges et de partages à l’occasion de ce festival. Le thème est dune rare pertinence et colle à la réalité. Notre culture nous a appris des comportements bien saillants. Nous devons oeuvrer pour la promotion de la paix entre nous, entre nos religions, entre les groupes politiques qui doivent avoir le même ideal qui est la construction de la cité», a ajouté Aubin Sagna qui plaide pour la renaissance de Bignona. Plus que jamais convaincu que le département de Bignona doit retrouver son lustre d’antan, «je sollicite les prières de nos guides religieux catholiques et musulmans, de tous les autres chefs religieux afin que notre département puisse sortir des ténèbres. Pour une première coup de pioche, le village de Mangouléne va bientôt d’une piste rurale, le transport urbain va être renouvelé, le bitumage des routes de Bignona», a annoncé le Sg du ministère de infrastructures au grand bonheur des populations. Aubin Sagna a par ailleurs saisi l’occasion pour remercier vivement le Chef de l’Etat Macky Sall avant de lui rendre un grand hommage.

IGFM