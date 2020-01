ABC : Demande au chef de l’Etat de recevoir le collectif Noo Lank

iGFM-(Dakar) Le médiateur de la République, Alioun Badara Cissé demande au Chef de l’Etat Macky Sall de recevoir les responsables du collectif Noo Lank qui se battent contre la hausse du prix de l’électricité. « Ils sont dans les dispositions de rencontrer le président », a annoncé Aliou Badara Cissé sur les ondes de la RFM.

« Dans une lettre adressée au chef de l’Etat la suite de ma rencontre avec les responsables du collectif, j’ai clairement précisé qu’ils n’ont émis aucune objection pour rencontrer le chef de l’Etat. Ils m’ont expliqué qu’ils sont dans une période de sensibilisation et ne comptent pas arrêter. Mais après cela, ils m’ont dit qu’ils ne s’opposent pas à une rencontre avec le chef de l’Etat. Je leur ai demandé et si le chef de l’Etat souhaite vous rencontrer ?’, ils ont répondu, on ne s’y oppose pas. Nous sommes quand même des citoyens. Je l’ai mentionné sur mon compte rendu que j’ai adressé au chef de l’Etat », a déclaré Alioune Badara Cissé.

Le médiateur a fait cette déclaration dans l’émission Grand Jury de ce dimanche. Aliou Badara Cissé pense que cette rencontre entre les responsables du collectif pour la lutte contre la hausse du prix de l’électricité et le chef de l’Etat est une opportunité pour ouvrir un cadre de dialogue et calmer le climat social.