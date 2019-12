Abdoul Mbaye dresse le « triste bilan » du régime de Macky en 2019

iGFM-(Dakar) L’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye a peint un tableau sombre du bilan de Macky Sall et de son régime pour l’année 2019. Il parle d’un triste bilan ou de l’éclatement des « mensonges et scandales », avant d’annoncer que le temps économique de 2020 sera très lourd pour le Sénégal.

Face à la presse ce matin, le président du mouvement, Alliance pour la Citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye, a d’emblée fait savoir qu’il retient de 2019 des élections, selon lui truquées et suivies d’un troisième dialogue national organisé pour faire diversion, et qui après sept mois vient d’être officiellement installé.

D’autre part il a évoqué l’échec de la politique économique du régime de Macky Sall qui a imposé un ajustement structurel déguisé en Instrument de Coordination de Politique Économique (ICPE), au grand malheur des populations qui vont supporter les exagérations de l’Etat qui vit au dessus de ses moyens.

Pour Abdoul Mbaye, le temps économique des prochaines années sera lourd pour les Sénégalais, non par la faute d’un environnement extérieur, mais comme conséquence de l’attitude de ceux que nous aurions choisis pour nous diriger. «Les Sénégalais vont encore souffrir de la mal gouvernance et de mauvais choix économiques du régime», a-t-il dit, faisant allusion à la hausse des tarifs de l’électricité.

Dans son discours, le leader de l’ACT a qualifié de « mensongères » les ruptures promises par le régime et qui devaient mettre «la patrie avant le parti», instaurer une « gestion sobre et vertueuse du bien public », « réduire un mandat de sept à cinq ans».

Le scandale sur l’attribution des contrats pétroliers et gaziers impliquant le frère du président, les accusations de malversations financières contre des autorités du régime, les histoires de trafic de faux billets, entre autre scandales enregistrés en 2019, ont été évoqués par l’ancien Premier Ministre, pour faire entendre ses inquiétudes et sa déception sur la gestion du pays.