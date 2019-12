Abdoul Mbaye sur le 3e mandat: « La constitution est claire sur la question »

iGFM-(Dakar) « On ne va pas perdre de temps sur la question du troisième mandat. La constitution a déjà tranché ce débat ». C’est la réponse servie par l’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye sur la possibilité de briguer un 3e mandat visée par le camp au pouvoir.

Selon le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail, au Sénégal, nul ne peut faire plus de 2 mandats. « Macky Sall, lui même l’a dit et son ministre, Ismaila Madior Fall à confirmé cela. », a déclaré Abdoul Mbaye sur les ondes de la Rfm.