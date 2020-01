Ablaye Cissoko et Kiya Tabassian traversent l’Afrique à travers « Traversées »

iGFM – (Dakar) Après sept années de collaboration, deux albums originaux et plus d’une centaine de concerts sur les plus grandes scènes du monde, l’ensemble canadien Constantinople et le grand maître sénégalais de la kora Ablaye Cissoko seront en tournée au Sénégal au début de l’année 2020 pour présenter leur deuxième opus intitulé « Traversées ».

La rencontre entre ces musiciens unit les cordes de la kora à celles du sétar iranien, traçant un parcours des épopées du Royaume mandingue à la musique de cour persane. À ce dialogue se joignent la viole de gambe et les percussions, pour un programme musical d’une grande poésie.

Fruit d’une collaboration soutenue, « Traversées » réunit des œuvres originales de Cissoko et de Tabassian et revisite des pièces des répertoires baroques péruvien, mexicain et espagnol. C’est ainsi un véritable voyage qui se dessine en musique, de l’Orient jusqu’au Nouveau Monde, en passant par l’Afrique…

Mame Fama GUEYE