Accrochage avec la police, Mbour présente ses excuses

iGFM – (Dakar) – Après médiation des autorités de Mbour, notamment de Saliou Samb, de l’ancien ministre de la Pêche, Oumar Gueye, du directeur de l’Agence pour le développement municipal, Cheikh Issa Sall, les pêcheurs sont revenus sur leur refus de voir un port construit à Tefess.

« C’est regrettable. On n’a jamais voulu en arriver là. Nous sommes des Sénégalais. Il y a eu un manque total d’information et de concertation. Nous n’avons jamais voulu nous comporter de la sorte. Nous présentons nos excuses à la Police, aux autorités et aux Sénégalais », a déclaré Badou Ndoye notable de Tefess à Mbour qui a parlé au nom des populations qui supplient l’Etat à libérer les 11 personnes arrêtées et emprisonnées.

Le président du Conseil départemental salue l’accord trouvé. »Grâce à Dieu, nous avons pu trouver un accord synonyme de paix et de développement. Nous essayons de relever le plateau technique de la pêche et de l’exportation au Sénégal. Dans ce projet, il y a eu beaucoup de désinformations et de manque de communication. J’ai procuré les documents du projet aux acteurs, nous en avons discuté de long en large. Et ils ont compris ». Il renchérit : »Ce projet, il s’agit d’un quai de pêche amélioré pour permettre à l’Etat du Sénégal d’exporter vers le Japon.

IGFM