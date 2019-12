Accusations d’agression: L’administration pénitentiaire dément Babacar Diop

iGFM-(Dakar) Dans un communiqué reçu à iGFM, l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt de Reubeuss a déclaré non fondé les accusations d’agressions physiques sur le professeur Babacar Diop incarcéré à ladite prison durant la période du 04 au 20 Décembre 2019.

«L’Administration pénitentiaire informe l’opinion publique que les accusations d’agressions physiques de Bababcar Diop incarcéré à la maison d’arrêt de Reubeuss dans la période du 04 au 20 Décembre sont non fondées.», lit-on dans le communiqué.

Dans le même document rendu public, l’administration a dénoncé «l’attitude rebelle» de Babacar Diop durant son séjour carcéral. «Parmi les neufs placés sous mandat de dépôt pour même motoif, Babacar Diop a été le seul à afficher une attitude de défiance discutant tout le temps le règlement intérieur de la maison d’arrêt. Après ses visites, Babacar Diop manifestait au moment de regagner sa chambre, une réticence à la fouille corporelle par palpation arguant qu’il est professeur d’université.», précise le communiqué.

L’administration a ajouté que, «Dans la matinée du 20 Décembre, voulant rejoindre ses visiteurs aux parloirs sans escorte, il a été stoppé et réintégré par le responsable du secteur conformément aux articles 100 et suivants du décret 2001-362 du 04 Mai 2001 relatif aux procédures Exécution et d’Aménagement des sanctions pénales.»

Rejetant les allégations d’agressions de par voie de presse, les autorités de la maison d’arrêt souligné qu’à sa libération dans l’après midi du 20 Décembre 2019, Babacar Diop ne présentait aucune trace de violence, ni blessure, ni confusion.