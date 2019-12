iGFM-(Dakar) De violents affrontements ont éclaté entre policiers et pécheurs ce lundi, au quai de pèche de Mbour. Selon la Rfm qui donne l’information, plus de 50 personnes ont été arrêtés et plusieurs autres blessés. Selon, la même source, les pécheurs s’opposent à un projet de construction du nouveau quai de pèche de Mbour