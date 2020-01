Agression mortelle contre des américains à Kaolack Fass Kahone

iGFM – (Dakar) – Des malfaiteurs, armés de pistolets et de coupe-coupe, se sont introduits, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 janvier 2020, dans la maison où vivaient deux disciples de Imam Assane Cissé, en l’occurrence Abdou Aziz Cissé (49 ans) et son fils Bassirou Cissé (18 ans), tous de nationalité américaine. Plus de trois millions F CFA auraient été emportés par les malfaiteurs qui en plus, ont grièvement blessé les deux américains. Ces derniers ont été acheminés à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Mais malheureusement, le jeune Bassirou Cissé n’a pas survécu à ses blessures.

IGFM