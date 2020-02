Alerte – Un fugitif de Wuhan recherché au Sénégal

iGFM – (Dakar) Le ministère de la Santé a lancé ce mardi une alerte sur le cas d’un fugitif de Wuhan recherché au Sénégal. Le ministère, qui est en réunion de coordination à l’instant en a fait la révélation. Selon la directrice de la Santé Dr Hames : « Hier (Ndlr: lundi) même, on a eu une alerte, ça nous a paru un peu bizarre. Il s’agit d’une personne qui a quitté Wuhan et qui est allé jusqu’à Hong Kong pour se destiner au Sénégal. Et nous remercions les autorités de l’aéroport. On a même remonté l’information jusqu’à l’Anacim. Donc c’est un fugitif. Et c’est extrêmement dangereux. Ce n’est pas normal. » tonne-t-il.

IGFM