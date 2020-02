Alfed Gomis sur sa longue absence : « Je suis désolé de devoir rester à l’écart »

iGFM-(Dakar) Alfed Gomis, le gardien de but sénégalais s’est exprimé sur la duré d’indisponibilité de sa blessure confirmée, ce lundi, après une IRM effectuée par le staff médical de son club Dijon (élite française).

« À la fin, c’est comme on le pensait. Rupture du croisé postérieur. Je suis désolé de devoir rester à l’écart du terrain de jeu et ne pas pouvoir être sur le terrain aux côtés de mes coéquipiers, mais c’est la vie. Ça fait partie du travail. Je remercie tout le monde pour l’affection qui m’a été témoignée et j’ai hâte de commencer le travail pour revenir au top », souligne-t-il sur twitter.

Pour rappel, Gomis sera éloigné des terrains entre deux et trois mois après une rupture du ligament croisé postérieur du genou droit.

Mamadou Salif GUEYE