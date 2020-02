Alfred Gomis : « je suis confiant »

iGFM-(Dakar) Alfred Gomis a rassuré son monde suite à sa blessure contractée le week-end dernier en championnat. « Doucement, on verra demain (aujourd’hui). je suis confiant », a-t-il tweeté, le gardien de but qui a été remplacé lors du match nul spectaculaire contre Nantes (3-3).

Malgré tout, l’ancien portier de Spal (D 1 Italie) va effectuer des examens complémentaires pour savoir la durée de son indisponibilité. Il pourrait être écarté des terrains pendants plusieurs semaines. Et si c’est une rupture des ligaments croisés comme le craint son club, Gomis devrait être absent six mois. Du coup, il manquera les prochaines échéances avec Dijon et les Lions du Sénégal.

Mamadou Salif GUEYE