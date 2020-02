Alioune Ndoye attendu à Saint-Louis ce vendredi

iGFM – (Dakar) – Le ministre de la Pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye, sera à Saint-Louis, ce vendredi pour constater les dégâts, suite aux échauffourées entre les forces de l’ordre et des manifestants. Selon le journal L’As, ils va rencontrer les responsables de la communauté et leur transmettre le message du chef de l’Etat après l’accalmie notée sur place.

La furie des pêcheurs manifestants a occasionné d’importants dégâts à Saint-Louis avec des véhicules et des édifices publics brûlés. L’arraisonnement de 3 pirogues au large de la Mauritanie a été le détonateur. Pour rappel, 31 personnes, dont 12 mineurs et 4 pêcheurs, ont été écrouées par le procureur de la République.

IGFM