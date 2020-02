Alioune Sèye 2 réagit à sa blessure

iGFM-(Dakar) Alioune Sèye 2 devait disputer son combat contre Niakh Diarignou ce dimanche, à l’arène nationale située à Pikine. Et une fois entré dans l’enceinte pour faire les derniers réglages mystiques, un accompagnant de Niakh Diarignou lui a jeté une potion mystique. Une goûte d’eau qui fait déborder le vase et cause une bataille rangée entre les deux camps. Ainsi, Alioune Sèye a été blessé et le combat est finalement annulé. Pour éclairer la lanterne des amateurs, le lutteur de Walo a donné les détails des faits en démentant Niakh Dirignou et son coach.