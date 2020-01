Amadou Ba dément les informations sur Mbayang Diop

iGFM – (Dakar) – Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur précise que cette dernière fait l’objet de visites régulières de la part de nos autorités diplomatiques et/ou consulaires en Arabie Saoudite. L’ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite, accompagné de représentants de l’association des sénégalais de cette ville, a rendu visite à Madame Madjiguène DIOP le 7 janvier dernier pour s’enquérir de ses conditions de détention. Ils l’ont trouvée en bonne santé et forte moralement. Mbayang Diop a déploré certaines sorties médiatiques qui, en réalité, ne participent pas à faciliter la prise en charge et le suivi de sa situation.

