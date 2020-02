Ambassadeur de France au Sénégal : « Le combat de Frapp France Dégage est insensé »

iGFM-(Dakar) Le combat que le mouvement Frapp France Dégage mène contre la présence des entreprises françaises au Sénégal est insensé. C’est le point de vue du nouvel ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot.

Très franchement, je pense que ce n’est pas à la hauteur des enjeux et des ambitions des relations entre le Sénégal et la France. A mon avis, les sénégalais et les Sénégalaise méritent mieux que ça. Le Sénégal n’a pas besoin d’un bouc émissaire. Je dis simplement qu’il faut faire attention aux mots qu’on utilise. C’est peux être une déformation professionnel, mais je ne suis jamais pour l’exclusion. Au contraire il faut essayer de construire des choses ensemble.», a déclaré S.E.M. Philippe Lalliot.

Le nouvel ambassadeur de France au Sénégal qui était l’invité de Babacar Fall dans l’émission Grand Jury de la RFM a précisé que le partenariat entre le Sénégal et la France est un partenariat gagnant gagnant .

Pour rappel, Frappe France Dégage (Le FRONT POUR UNE REVOLUTION ANTI-IMPERIALISTE POPULAIRE ET PANAFRICAINE) lutte contre l’accaparement de l’économie Sénégalaise par les entreprises Françaises.