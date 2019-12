Anniversaire du décès de Ndiaga Diouf

iGFM – (Dakar) – la famille demande que la justice fasse correctement son travail en faisant payer le présumé meurtrier de Ndiaga Diouf. Son oncle, interrogé hier lors du 8ème anniversaire du décès de son neveu, par la radio Rfm , espère que le juge prendra son courage à deux mains vis-à-vis de Barthelemy Dias qui fera face au tribunal le 16 janvier prochain.

Le jeudi 22 Décembre, à 14h 16 mn, aux abords de la mairie de Sicap-Mermoz, trois jeunes atteints par balle sont ramassés par une ambulance du Crédit mutuel qui passait sur les lieux. Parmi eux, le corps sans vie de Cheikh Diop dit Ndiaga qui n’a pas survécu à ses blessures. L’enquête de police menée auprès de ses compagnons internés à l’hôpital général de Grand-Yoff indiquent que le susnommé, 24 ans est domicilié à la villa n°77 du quartier Deggo à Cambéréne et non Thiaroye. Il était lutteur et fréquentait l’école de lutte Balla Gaye.

