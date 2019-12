Arbre de Noël : Madame Aida Coulibaly Ndour au chevet des enfants de l’orphelinat Daray Keur Serigne Saliou Mbacké

IGFM – «Avec un petit geste, un grand sourire». L’Association Vision Sociale Sénégal (V2S) qui soutient activement l’orphelinat Daray Keur Serigne Saliou Mbacké des Parcelles Assainies a organisé ce samedi 28 décembre un Arbre de Noël en faveur des 92 enfants de l’établissement âgés de 0 à 17 ans.

A l’occasion de cette initiative généreuse et bienfaisante, Madame Aida Coulibaly Ndour, Marraine de l’association VSS de Yakham THIAM et Madame Anna Diagne de Mélo se sont mobilisées pour récolter des cadeaux offerts lors de cet événement intense et riche en émotions.

Au-delà de la magie du moment partagé, Madame Ndour compte poursuivre son soutien et améliorer le bien être des ces enfants défavorisés.

Elle appelle également à la générosité de chacun pour apporter un appui supplémentaire à l’association V2S à cette noble cause.