Barça-Real : Sergio Ramos et Gerard Piqué s’embrassent

iGFM-(Dakar) TV-Boy, un artiste espagnol, a inauguré ce mercredi, juste avant le Clasico opposant le Barça au Real Madrid au Camp Nou (19 heures GMT), sa fresque représentant Gérard Piqué en train d’embrasser Sergio Ramos.

Dans un contexte très agité par les indépendantistes catalans, l’artiste « graffeur » « TV Boy » a inauguré à Barcelone sa dernière oeuvre, intitulée « Espagne : embrasse et parle ! », qui paraphrase la devise de l’indépendance catalane « Espagne, assieds-toi et dialogue ! ». On y voit le défenseur central du Real Sergio Ramos et celui du Barça, Gérard Piqué s’embrasser sur la bouche.

Ce n’est pas la première fois que « TV Boy » utilise deux joueurs pour son art, puisqu’un graffiti similaire est devenu viral il y a quelques années, avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme protagonistes.