Basket : report du démarrage de la saison

iGFM-(Dakar) Prévu, ce samedi 8 février 2020, le coup d’envoi de la saison 2019-20120 de basket-ball au Sénégal a été reporté. En effet, selon plusieurs médias spécialisés, le nouvel exercice va finalement démarrer le 15 février prochain soit une semaine plus tard. La raison? Des procédures de réaffiliation de certains clubs sont la cause. Il s’agit BOPP, SLBC, UGB, Louga BC, Mermoz BC, US Rail, ASC Thiès, Saltigué, Mbour Basket. Les équipes de N1 Masculin et N1 Féminin vont donc poursuivre leur préparation.