Biaicha veut internationaliser sa musique

iGFM – (Dakar) Jeune artiste sénégalo italienne, dès son enfance, elle reprenait les chansons d’artistes de renommée internationale tels que: Marie Carey, Jennifer Lopez, Rihanna, Tony Braxton et Beyonce pour ne citer que ceux-là.

Biaicha était à igfm.sn pour la présentation de son album « Sexy girl » en Futuring avec le groupe Gélongal. Un single qui lance son album qui sera bientôt disponible sur le marché national et international.

En 2013, après sa visite à Dakar pour passer ses vacances, elle profita de son séjour pour sortir un clip qui a fait couler beaucoup d’encre, en convainquant ainsi au passage sa famille qui s’était opposée à sa carrière musicale.

Parcours : Diplômé en hôtellerie, en tourisme économique et en esthétique en Italie, la jeune artiste lança définitivement sa carrière musicale en 2016 par le biais de feu Papis du Label Gelongal.

Auteur et interprète, avec sa voix révélatrice et unique, Biaicha impressionna des mélomanes de la music sénégalaise grâce à son style très particulier. Elle imposa son style qui a fait d’elle une des meilleures de sa génération.

Elle chante en français, anglais, italien, wolof et en portugais.

Mame Fama GUEYE