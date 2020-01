Bientôt « une caravane du service public » (Officiel)

iGFM – (Dakar) – Le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public est en train de travailler au lancement officiel d’une « caravane du service public », a-t-on appris de son secrétaire général, Mouhamed Mahmoud Diop.

« La +caravane du service public+ que j’aurai le plaisir de lancer très prochainement sillonnera le pays. La caravane qui doit être un excellent moyen de communication interpersonnelle, a l’avantage, de créer un contact direct avec les usagers du service public », a notamment dit M. Diop.

Il s’exprimait au nom de sa ministre de tutelle, Mariama Sarr, mardi à Saly-POrtdal, lors du démarrage des travaux d’un atelier de validation du plan de travail 2020 du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (PAMA) et de préparation de ladite caravane.

« De par les champs couverts par son intervention et son approche, le PAMA constitue pour le gouvernement, un des leviers majeurs dans la stratégie de gouvernance et d’impulsion des réformes inscrites dans le Plan Sénégal émergent (PSE), visant à moderniser notre administration », a fait observer Mouhamed Mahmoud Diop.

Selon lui, l’administration est ainsi appelée à « répondre aux mutations contextuelles et à la demande croissante, et de plus en plus complexe » des citoyens.

Dans le cadre de « la quête permanente de performance de l’administration publique », le Sénégal a orienté ses efforts « vers la création de structures chargées du renforcement des concepts, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques », lesquelles « ont débouché sur des acquis dans bien des domaines’’.

Mais en dépit des progrès réalisés, l’administration sénégalaise fait encore face à « des défis majeurs » dans son action et son mode de fonctionnement. Des contraintes sont encore selon lui notées dans la gestion des procédures, la formation des agents, le système de motivation, l’inclusion des usagers, la gestion des ressources humaines, la coordination des interventions, entre autres.

Du fait de « la complexité de la réglementation et des nombreuses formalités administratives qu’elle génère, les citoyens ont, de plus en plus, besoin d’être guidés dans leurs rapports avec les administrations », a souligné M. Diop.

Dans cette perspective, ’’la planification, un exercice de réflexion et de projection sur l’avenir, est fondamentale dans la chaîne de mise en œuvre de toute action de développement’’, a indiqué le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public.

Pour lui, ’’c’est une évidence de dire que nous vivons dans un environnement où les dynamiques se renouvellent, les priorités changent. Ce qui exige de l’administration, des réajustements permanents pour s’adapter à la demande sociale’’.

« Aujourd’hui, plus que jamais, le défi est de renforcer les fondements d’une administration qui se modernise et évolue de façon à être perçue, à travers la qualité de ses prestations communes, une administration au service des citoyens », a-t-il déclaré.

Le directeur du Renouveau du service public, Amadou Diallo, par ailleurs coordonnateur du PAMA, explique que ’’la caravane va consister à sensibiliser les usagers du service public sur la dématérialisation des procédures (…)’’.