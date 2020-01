Bignona : Le Conseil départemental reçoit un matériel médical d’une valeur de plus de 400.000.000 FCFA

iGFM – (Dakar) Le Conseil départemental de Bignona fait dans l’action et dans le concret. Le Président Mamina Camara et son équipe ont reçu, ce samedi 18 janvier 2020, un matériel médical d’une valeur de 400.000.000 FCFA ; ceci à travers un partenariat prospère avec la «Fondation 221». La cérémonie de remise du matériel médical de dernière génération composé de matériel d’échographie, des tables de consultation, un appareil électrocardiogramme, des scops de surveillance cardiorespiratoires, des consommables pour le bloc opératoire et la maternité, des déambulateurs, du matériel pour coloscopie, de fauteuil ORL, de matériel extracteur d’oxygène, de matériel chirurgicale, d’urologie, de fauteuils roulants et des matelas, est d’une valeur de plus de 400.000.000 FCFA.

Le Préfet du département de Bignona, le maire de Bignona Mamadou Lamine Keita, le Président du Conseil départemental de Bignona Mamina Camara, le Médecin chef adjoint du district sanitaire de Bignona le Dr Tito Tamba, les maires des communes du département de Bignona, les autorités coutumières et religieuses, politiques, militaires et paramilitaires, les organisations de la société civile, les partenaires au développement, les groupements des femmes et les chefs de services du département ont tous marqué de leur présence à cette cérémonie. Ces moments remplis de significations pour les populations, «ce matériel va accélérer un processus déjà enclenché et relever le plateau médical dans le district sanitaire de notre département», a dit l’édile de Bignona Mamadou Lamine Keita qui a exhorté les populations à accompagner le médecin chef du district sanitaire de Bignona dans la bonne tenue du matériel. Pour le représentant du médecin chef de la région de Ziguinchor, le Pr Ansoumana Diatta, «Bignona est important dans le cadre de la santé et de la prévention. Nous devons aller à l’essentiel car, tout le monde doit apporter sa pierre à l’édifice. Ce matériel est venu à son heure car, Bignona a traversé une crise sanitaire. Bignona doit passer d’un hôpital de district à un hôpital de niveau 2. Ce matériel va permettre à tous les spécialistes de venir désormais travailler à Bignona», a laissé le Pr Diatta qui annonce l’ouverture prochaine du bloc opératoire de l’hôpital de Bignona. Visiblement satisfait et magnifiant le geste de solidarité de ses partenaires «Fondation 221», «avec l’Acte 3 de la décentralisation et notre collaboration avec les services sanitaires, ce matériel médical est arrivé dans un contexte particulier. Nous plaidons le relèvement du plateau médical de Bignona et de l’hôpital de Bignona en hôpital de niveau 2 pour réduire les évacuations auxquelles font face nos populations. Nous envisageons de construction le poste de santé de Sindian, de Kadiamor à Bignona et de la maternité de Kafountine avec nos partenaires et d’accompagner nos populations dans le cadre sanitaire», a dit le Président du Conseil départemental de Bignona. Le Préfet et les populations du Fogny ont tous magnifié le partenariat entre le Conseil départemental de Bignona et la «Fondation 221»

IGFM