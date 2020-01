IEF Bignona 2 : les révélations de Made Faye

iGFM – (Ziguinchor) – Blocage du système éducatif par les communautés, agressions des enseignants, implication des élèves et des enseignants dans le trafic de chanvre Indien, l’Inspection de l’Education et de la Formation de Bignona 2 (IEF) a dressé ce samedi le diagnostic de ses contreperformances scolaires. La journée d’excellence a été mise à profit par l’Inspecteur de Bignona 2 Made Faye pour appeler les communautés à l’instruction d’un climat de paix et de stabilité au sein de l’espace scolaire. «Il arrive même cette année que nous ayons des enseignants ou des élèves qui s’illustrent dans le trafic de chanvre indien», a révélé Made Faye.

A l’en croire toujours, «la journée de l’excellence et de partenariat vise à primer, à honorer et à célébrer ceux qui se sont illustrés dans le travail. Il est bon de travailler mais, il est tout aussi bon à un certain moment que les autorités s’arrêtent pour reconnaître le travail qui avait été fait. C’est en ce sens-là que nous avons décidé de primer, de célébrer 307 lauréats pour cette édition.

Il s’agit des enseignants qui se sont particulièrement donnés dans les classes et qui ont fait d’excellents résultats au CEFE. Il s’agit également des directeurs d’écoles qui par leurs leaderships reconnus ont eu à impulser des changements dans leurs établissements, de partenaires, de maires qui de façon continue nous ont toujours soutenus », a ajouté M. Faye. Si de façon permanente, le système éducatif au niveau de l’IEF de Bignona 2 est perturbée par des grèves cycliques d’enseignants, d’élèves, d’anticipation farfelue des fêtes par les élèves, «il y a aussi que la communauté trouve toujours des prétextes faciles pour bloquer le système. Il y a même des individus qui agressent les enseignants par des manifestations culturelles tel que le Fanboding ou le Koumpo interposé. Nous avons donc voulu attirer l’attention des uns et des autres sur le fait que l’école a besoin de stabilité, de calme, de tranquillité.

Les enseignants et les élèves doivent se sentir en sécurité dans les écoles. En ce qui concerne les élèves, le plus souvent ils sont victimes de violences de la part des enseignants mais, entre eux ce sont souvent des conflits qui sont réglés par la violence physique ou verbale. Nous avons voulu mettre tout cela sur la table pour demander à tout un chacun de réfléchir et de se rendre compte que l’école a besoin de calme et de stabilité.

