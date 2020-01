Birane Ndour, Directeur général de GFM : « Nous n’allons plus participer au tournoi «Presse foot»

IGFM – Et de quatre pour le Groupe Futurs Médias. Pour la quatrième fois consécutive, l’équipe du capitaine Birane Ndour a remporté le tournoi de football de la presse appelé «Pressefoot».

Gfm a battu ce dimanche 5 janvier 2020 Dmédia (2-1). Match joué au stade Deggo des Maristes. Gfm remporte ainsi la coupe qui porte le nom du doyen Serigne Aly Cissé, un doyen de la Presse Sportive du Sénégal, ancien du quotidien national «Le Soleil», ex-Président de l’Association Nationale de la presse sportive (Anps) et de l’Union de la Presse francophone (UPF).

A l’issue de la finale, Birane Ndour, Directeur général du Groupe Futurs Médias (Gfm) et capitaine de l’équipe de football dudit groupe de presse a annoncé que GFM ne participera plus à ce tournoi de foot. «Nous l’avons remporté durant quatre années consécutives, il est temps qu’on se retire et qu’on laisse la chance aux autres», annonce-t-il.