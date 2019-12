Bombardier-Eumeu Sène, la revanche dans le circuit

IGFM – Bombardier et Eumeu Sène pourraient se croiser à nouveau. Les deux lutteurs ont donné leur accord de principe à un promoteur.

Des doutes, il y en avait au début. Mais la lutte avec frappe commence à retrouver ses couleurs. Après le combat royal devant opposer Modou Lô à Ama Baldé ficelé par le promoteur Luc Nicolaï, les amateurs peuvent espérer déguster la revanche Bombadier-Eumeu Sène. Cette affiche n’est pas loin d’être finalisée, nous apprend une source qui ne précise pas le promoteur qui s’y est engagé. Toujours est-il que l’affiche est de sérieux tuyaux, jure notre source. Le manager de Bombardier, Max Mbargane, confirme qu’un promoteur est en train de démarcher ce combat revanche. «De notre côté, nous avons trouvé un accord avec le promoteur. L’autre camp aussi. La balle est dans le camp du promoteur», assure-t-il.

Si cette affiche est ficelée, c’est Bombardier qui tient tant à prendre sa revanche sur tous ses bourreaux qui va se frotter les mains. D’autant que Eumeu Sène est celui qui lui a chipé sans gros efforts son titre de roi des arènes en juillet 2018. Et que depuis, le B52 n’a plus eu de combat. Eumeu Sène qui a entre-temps perdu sa couronne face à Modou Lô le 28 juillet 2019, un an jour pour jour après sa victoire sur Bombardier, a aussi besoin de se relancer.

JULES SOULEYMANE NDIAYE