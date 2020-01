Bouna Sarr, l’arrière droit qu’il faut au Sénégal

iGFM-(Dakar) Auteur d’un but magistral contre Strasbourg, mercredi soir en Coupe de France, Bouna Sarr a contribué à la qualification de l’Olympique de Marseille en quarts de finale. Ses grosses prestations avec les Phocéens devraient pousser la Fédération sénégalaise de football à reprendre les négociations pour enrôler le joueur de 27 ans, qui serait un renfort de taille sur le côté droit de la défense des Lions.

Sa chevauchée d’hier soir a sûrement crée des frissons du côté du staff technique des Lions. A la recherche d’un arrière droit talentueux et compétitif, l’équipe du Sénégal devrait relancer le défenseur de l’Olympique de Marseille. Surtout que Lamine Gassama et Moussa Wagué sont limités. L’un a du mal à confirmer sur le côté droit et l’autre ne joue pas en club. C’est d’ailleurs ce qui pousse le sélectionneur national, Aliou Cissé à apporter parfois des changements comme lors des deux dernières sorties des Lions. Wagué avait débuté contre le Congo (2-0) à Thiès et Gassama face à l’eSwatini (4-1) lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Un profile qui n’existe pas chez les Lions

Le profil de Bouna Sarr est voulu par plusieurs équipes. Transformé arrière droit après avoir débuté comme ex-centré, Bouna Sarr est devenu un joueur complet. Sous les couleurs de l’OM, il brille de mille feux comme mercredi lorsqu’il a inscrit un but fabuleux à l’image de Lionel Messi. Le natif de Lyon (France) peut donc jouer à ces deux postes voire même au milieu de terrain. En tout cas, le Sénégal ne regretterait pas de l’avoir dans ses rangs surtout que depuis plusieurs années, on note des failles dans les couloirs et le sélectionneur veut renforcer son groupe en prélude des prochaines échéances (Éliminatoires CAN 2021 et Mondial 2022).

Pourtant, Sarr a été convoité par le Sénégal, pays d’origine de ses grands-parents côté paternel, pour participer à la Coupe du monde 2018 en Russie. Mais le joueur avait réaffirmé sa volonté de jouer en équipe de France. La Guinée l’avait aussi sélectionné pour la première fois en équipe nationale, pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2015, mais il avait décliné cette convocation, préférant se consacrer à son club.

La Guinée ne lâche pas mais…

Ces derniers jours, la Guinée a relancé Bouna Sarr qui serait en train de réfléchir sur l’orientation à donner à sa carrière internationale. Surtout qu’il possède en même temps la nationalité sénégalaise et a aussi la possibilité de jouer pour la France où il est né. «Représenter son pays, c’est une fierté et un honneur, et tous les plus grands joueurs de l’histoire ont toujours répondu présent ». L’issue de cette réflexion ne devrait pas tarder puisque les compétitions internationales arrivent bientôt. Dans cinq mois, la France disputera l’Euro 2020 et un an plus tard, il y a la CAN 2021 sans oublier le Mondial 2022 deux compétitions auxquelles le Sénégal et la Guinée pourraient tous disputer.

Avec la double nationalité franco-guinéenne et un père sénégalais, Bouna Sarr qui n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir sur la scène internationale, pourrait être tenté de temporiser en attendant un éventuel signe d’un des sélectionneurs de ces trois nations même si le dernier mot lui revenait. Son cœur balance.

Mamadou Salif GUEYE