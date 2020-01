CAF Awards : le 11 de l’année dominé par le Sénégal

iGFM-(Dakar) En Égypte ce mardi soir se déroulait la cérémonie des CAF Awards. En résumé, la confédération africaine de football décernait les prix concernant le football africain de l’année civile 2019. Outre le joueur de l’année, on a retrouvé divers prix et une équipe type.

On y retrouve le portier de l’Ajax André Onana, Serge Aurier, Joel Matip, Kalidou Koulibaly et Achraf Hakimi en ce qui concerne la défense. Au milieu de terrain, on retrouve le Parisien Idrissa Gueye, Riyad Mahrez et Hakim Ziyech. Enfin, devant, le Gabonais Pierre-Emerik Aubameyang accompagne le duo de Liverpool Sadio Mané-Mohamed Salah.