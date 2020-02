Campagne agricole : le président d’Al Akhou agro bussiness porte la réplique à Pape Diop

iGFM – (Dakar) – La récente sortie du président du parti Bokk Guiss Guiss sur la campagne agricole qu’il qualifie d’échec n’est pas du gout du président de l’entreprise agricole Al Akhou agro bussiness. Serigne Boussobé Bousso qui a fait face à la presse n’a pas du tout apprécié cette sortie de l’ancien président de l’Assemblée nationale. Il ne veut entendre parler d’échec de la campagne agricole même s’il reconnait que tout n’est pas rose. Selon lui Pape Diop est très mal placé pour parler de notre système agricole en terme d’échec. « Pendant plusieurs années il était à la tête de l’Assemblée et a approuvé le budget du ministère de l’agriculture. S’il reconnait aujourd’hui toute cette manne financière allouée au secteur de l’agriculture, concernant surtout l’achat de semences et d’engrais n’a pas servi à grande chose. C’est un aveux d’échec pour lui et sa gouvernance parlementaire », a soutenu Serigne Boussobé Bousso.

« En ma qualité de producteur agricole, je peux dire sans se tromper que ce que le régime du régime de Macky Sall pour le développement de l’agriculture et le bien étre des paysans depuis son avènement à la tête du pays, aucun président ne l’a réussi jusque la. La conclusion de l’enquête de la Fao sur la production agricole est la pour confirmer mes dires. Les paysans sénégalais sont satisfaites des semences et de l’engrais reçus et sont entrain des performances sur leur production. On ne peut pas parler d’échec de la politique agricole du président Macky Sall tout en restant dans son bureau climatisé à Dakar. Seul les acteurs de la filière peuvent parler de la question. Et je peux dire que les paysans sont plus que satisfaits des réalisations du régime de Macky Sall dans ce domaines. Je reconnait toute fois que des efforts restent à faire pour l’amélioration des conditions de travail et la formation des acteurs sur l’utilisation et la maintenance du matériel agricole que l’Etat les a alloués », a déclaré le marabout agriculteur qui demande à Pape Diop de répondre aux accusations du maire Khalifa Sall qui l’a nommément cité sur l’utilisation de la caisse d’avance de la mairie de Dakar qui lui a valu un séjour carcéral.

