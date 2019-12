Carlou D : « on utilise mal la musique »

iGFM-(Dakar) Carlou D a affirmé que beaucoup utilisent mal la musique, de nos jours. Selon l’artiste chanteur, il est temps qu’on revoit la façon dont on écoute la musique.

« On l’écoute comme on la sent. En écoutant la musique, il faut savoir comment l’écouter et quel type de musique il faut écouter. La musique doit éduquer », a-t-il déclaré. « Je pense que chacun a une part de responsabilité. Nous les chanteurs et les animateurs », a-t-il relevé, indiquant que c’est à savoir.

L’artiste s’exprimait, ce vendredi soir, sur la RFM, dans l’émission Keur Gui animée par Sidat Thioune.

Pour rappel, il organise un concert, au grand théâtre le 28 décembre 2019, pour fêter ses 15 ans de carrière.