Casamance, 26 décembre 1982-26 décembre 2019 : Trente-sept (37) ans de rébellion

iGFM – (Ziguinchor) – 26 décembre 1982- 26 décembre 2019. Il y a trente-sept (37) ans que le conflit casamançais a éclaté. Des hommes armés avaient envahi ce jour-là la Gouvernance de Ziguinchor. Une bagarre saute. Conséquence, une rébellion est née. Les partisans de l’ «insurrection» créent un mouvement séparatiste, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui prendra les armes contre les autorités sénégalaises. Trente-sept (37) ans de guerre civile. Un conflit qui a déchiré la Casamance avec un bilan triste. Des centaines de morts, des villages détruits, désertés et réduits en cendre et des milliers de populations déplacées ou enfouies. Selon des sources dignes de foi, la branche armée du mouvement indépendantiste de la Casamance «Atika » va fêter ce 37 éme anniversaire dans le maquis. «Une minute de silence sera observé et les armes vont crépiter pendant une minute également pour marquer cet anniversaire», dixit nos sources

IGFM