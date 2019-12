Casamance – Le pire évité de justesse entre l’armée sénégalaise et l’armée gambienne à Trankil

iGFM – (Dakar) Les armes ont failli tonner entre militaires de l’armée sénégalais et ceux de la Gambie dans le village de Trankil, sur le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. A l’origine, une bande de terre opposant les deux pays «frères». C’était ce jeudi, en début de matinée, lors de la visite du Colonel Commandant la zone militaire N°5 dans ladite contré (Trankil). Une visite inscrite dans le cadre de ses missions régulières dans la région. Heureusement que le pire a évité de justesse.

Selon nos sources dignes de foi, «tout est de la visite que le Colonel Commandant la Zone militaire N°5 a organisé ce jeudi matin dans le village de Trankil situé sur la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Une mission d’inspection qui entre dans le cadre de la visite ses troupes en faction dans la zone.» «L’armée gambienne va lui (COMZONE) ainsi que sa délégation un refus d’accès dans le village de Trankil sous prétexte que le domicile du chef de quartier de Trankil fait partie du territoire gambien. Le COMZONE ne pouvait pas entendre dès lors cela. Il s’en suivra une forte tension et une vive altercation entre les forces qui étaient prêtes à se livrer à un combat sous les yeux des populations sénégalaises et gambiennes. Il aura fallu une rencontre urgente entre les deux parties pour appeler les militaires à la raison. Le calme est revenu en attendant que la commission de la CEDEAO puisse venir délimiter définitivement la frontière qui sépare les deux pays voisins au niveau de ce secteur», a soutenu nos sources proches du dossier. Nos sources militaires ont confirmé l’information avant de parler d’incidents mineur qui n’affectent en rien la dynamique entre les armées des deux pays. Le village de Trankil, il faut le rappeler, est tiraillé entre le Sénégal et la Gambie, un litige latent provoqué par une incompréhension au niveau de la frontière. Selon nos informations, c’est la CEDEAO qui devrait rétablir la vérité sur le tracé de la frontière dans cette zone.