 Casamance : Saisie de 23 chargements de bois par l’Armée et les Eaux et Forêts

iGFM – (Dakar) Les éléments des eaux et forêts, appuyés par l’armée de la région sud ont opéré une saisie de 23 chargements de bois dans la forêt classée du village de Grand Koulaye, situé dans le département de Bignona.

Selon nos sources, «c’est suite à un coup de fil anonyme que les forces de les forces de l’ordre se sont dépêchés sur les lieux. Une fois sur place, il aura fallu 23 chargements de camions pour extraire le produit des lieux où il a été planqué par les trafiquants ou coupeurs de bois. En plus du produit frauduleux, un camion et une moto avec une immatriculation gambienne ont été retrouvés sur place».

Tenaillés dans la forêt de Grand Koulaye par l’Armée et les Agents des Eaux et Forêts en faction dans la zone, les coupeurs de bois vont se fondre dans la nature. «Un trafiquant nommé Aly Sonko a été arrêté. Il a été mis à la disposition de la Justice», a ajouté nos sources.

Joint au téléphone, le Directeur des Eaux et Forêts s’est félicité de la bonne coopération avec l’Armée. » Je rends un hommage appuyé à notre armée nationale qui nous soutient via les patrouilles mixtes nuit et jour », a laissé entendre le Directeur des Eaux et Forêts.

Il faut dire que malgré la détermination des forces de sécurité en Casamance pour mettre fin à cette coupe abusive de bois, la forêt continue toujours d’être dépouillé. Le département de Bignona, et plus exactement la commune d’Oulampane, reste et demeure toujours la zone de prédilection des coupeurs de bois qui transportent leurs magots en Gambie.

