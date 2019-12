Ce qu’il faut savoir du dernier classement FIFA de l’année 2019

iGFM-(Dakar) La FIFA et son partenaire Coca Cola ont dévoilé le dernier classement mensuel de l’année. Et sur le continent, le Sénégal reste leader avant d’entrer en 2020.

Les Lions de la teranga devancent la Tunisie et le Nigeria pour le podium sur le continent. L’Algérie se classe 4è et le Maroc complète le Top 5.Le Ghana est 6è, devant l’Egypte, le Cameroun et le Mali. La RD Congo est dans le Top 10 africain.

Dans le monde, la Belgique, avec 1 765 points au compteur, est leader devant l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps suivent de très près, avec 1 733 unités. Le Brésil complète le podium, un peu plus loin, avec 1 712 points.

À noter que la Côte d’Ivoire termine l’année en dehors du top 10 d’Afrique et le Sénégal est le seul pays du continent à figurer dans le top 20 international (20e).