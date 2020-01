CEM de Boucotte Djembéring : Un ancien élève de l’établissement tabasse un prof

iGFM – (Dakar) Le fait inédit, défraie la chronique depuis hier dans la commune de Djembéring. Un professeur du collège d’enseignement moyen de Boucotte du nom de Henry Coly a été agressé à son domicile avant d’être blessé gravement à l’œil par un de ses anciens élèves du nom de Aly Ndiaye qui était venu accompagné un parent venu réclamer une capuche confisquée depuis l’école par le professeur après avoir donné l’ordre à son élève de la classe de 6 ème de l’enlever mais qui refusait d’obéir. Ceci a suscité depuis ce matin l’ire des professeurs de l’établissement et de toute la zone. En colère, ils ont déclenché un mouvement d’humeur de grève jusqu’à lundi prochain pour, disent-ils, soutenir leur collègue. Suite à l’agression, un comité regroupant tous les établissements de la commune a été installé. A la suite, «il a été décrété ce vendredi 17 et demain samedi 18 janvier 2020 une grève totale. Dans toute la commune, personne n’a fait cours. Le lundi 20 janvier 20, nous irons en débrayage à 9 heures. Il s’en suivra une assemblée générale à Boucotte. Une marche est envisagée le jeudi 23 janvier 20», ont décidé les membres comité avec à leur tête le secrétaire général du CUSEMS dans le département d’Oussouye, Ndongo Ndiaye. L’affaire pourrait atterrir dans les prochaines heures à la gendarmerie. «Nous avons entre nos main un certificat médical et nous avons déposé notre plainte sur la table du Président du Tribunal départemental d’Oussouye contre le nommé Aly Ndiaye qui a agressé notre collègue dans sa maison», a clarifié Ndongo Ndiaye.

IGFM