CEM de Simbandi-Balante : Une bagarre entre deux élèves vire au drame

iGFM – (Ziguinchor) – Il s’agit d’un garçon en classe de 6 éme du nom de Cheikh Omar Diop et une fille en classe de 3 ème, Diarra Diatta. Ils se sont livrés, le vendredi 17 janvier 20, à une bagarre qui s’est terminée par la mort du jeune garçon. La Brigade de gendarmerie de Samine, dans la région de Sédhiou, a interpellé la fille collégienne et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de l’élève en classe de 6 ème dont le corps sans vie a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour les besoins d’une autopsie.

A Simbandi-Balante, c’est la tristesse et la désolation totale chez les populations et plus particulièrement chez les élèves, enseignants et personnel administration du collège d’enseignement moyen (CEM) de ladite localité (Simbandi-Balante) nichée dans la région de Sédhiou. Selon nos sources proches de l’enquête, «l’incident a eu dans l’après-midi du vendredi 17 janvier 20 entre17 et 18 heures. La bagarre a eu lieu après l’expulsion de la jeune collégienne de sa classe par son professeur de science physique. Le garçon Cheikh Omar Diop a reçu un coup sur sa tempe.»

Et d’ajouter, «l’élève en classe de 6 ème Cheikh Omar Diop (12), n’a pu résister aux coups que lui a administrés son adversaire, la jeune fille collégienne en classe de 3 ème, Diarra Diatta. Les coups étaient tellement violents au poing que le garçon a perdu connaissance» La bagarre entre les deux élèves, selon des témoins, a eu lieu devant le portail de leur collège sous les yeux de leurs camarades. Le garçon a succombé à la suite de son évacuation au Centre de santé de Goudomp. Son bourreau Diarra Diatta est, pour l’heure et en attendant son déferrement, gardée à la Brigade de gendarmerie de Samine pour les besoins de l’enquête» «Le corps sans vie de la victime est gardé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor.