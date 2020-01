IGFM – «Son audition était prévue hier, mais il a dit qu’il me voulait comme avocat. Mais, comme je ne suis pas à Dakar, il n’a pas été entendu. Les dispositions ont été prises pour qu’il soit entendu aujourd’hui. Cette fois-ci, Cheikh Gadiaga est victime d’une injustice et d’arbitraire.

La Division des investigations criminelles (Dic) n’a pas été loyale dans l’enquête qu’elle a menée le concernant. Le procureur de la République ne pouvait pas saisir un juge d’instruction pour une infraction qui se caractérise toujours pour une flagrance, les injures publiques par le biais d’un système informatique.

La défense dénonce les détournements de procédure pour garder des citoyens le plus longtemps possible avant qu’il ne rencontre leur juge. Les détournements de procédure par le parquet sont très fréquents et devraient cesser, car les citoyens sénégalais se trouvent dans l’insécurité permanente lorsque la loi est souvent détournée par des abus de procédure et des abus de qualifications des faits. Tous les Sénégalais sont en liberté provisoire du fait des pratiques du parquet. Et nous sommes tous des victimes potentielles. Nous espérons que le Doyen des juges ne va pas suivre le parquet dans ses qualifications et errements de procédure.»

T.Marie Louise N. Cissé