Chaleur, fraîcheur nocturne et faibles visibilités dans les prochaines 72 heures

iGFM-(Dakar) La chaleur se maintiendra sur le territoire sénégalais au cours des prochaines 72 heures, et la fraîcheur nocturne et matinale sera de moins en moins ‘’ressentie’’ au même moment, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Selon un bulletin parvenu mardi à l’APS, l’ANACIM prévoit des visibilités réduites par des particules de poussières, dans l’est du pays, durant les prochaines 24 heures.

Cette réduction des visibilités va ensuite évoluer ‘’progressivement’’ vers ‘’l’intérieur du pays’’, selon l’ANACIM, qui annonce des vents d’intensité faible, voire modérée.

L’agence météorologique annonce dans un autre bulletin que les régions du sud (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), du centre (Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack) et de l’est (Kédougou et Tambacounda) connaîtront la plus forte chaleur, de l’ordre de 29° à 41° C, mardi et mercredi.

APS