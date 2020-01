Charleroi-Les parents de six enfants disparus : la piste criminelle envisagée…

iGFM-(Dakar) La police fédérale a lancé lundi un avis de recherche à la suite de la disparition de Shujaat Yawary et Kauhsar Hussain. Ils ont disparu en pleine nuit, laissant leur véhicule moteur tournant, phares allumés.

Un couple qui disparaît en voiture, en pleine nuit, laissant ses six enfants abandonnés à la maison. Un véhicule retrouvé moteur encore tournant, phares allumés. Que s’est-il passé à Charleroi fin décembre ? C’est que la police judiciaire fédérale tente de savoir. Après plusieurs fouilles dans la ville, un avis de recherche a été lancé ce lundi.

Le véhicule du couple belge d’origine afghane a été découvert à l’abandon à la rue de Montigny à Charleroi. Le jeudi 26 décembre 2019, entre 00h00 et 06h00, Shujaat Yawary, 40 ans, et Kauhsar Hussain, 38 ans, ont quitté leur domicile situé rue de la station à Carnières en laissant derrière eux leur six enfants.

Selon nos infos, la piste criminelle est envisagée dans cette affaire. Le couple a disparu vers 4 h du matin et on retrouve le véhicule, moteur tournant, phares allumés, deux heures plus tard. Une chaussure de la dame a également été retrouvée à proximité. Avant de quitter le domicile, le père a eu un contact avec sa fille, à qui il a déclaré : « Tu ne nous reverras probablement plus »‘. Selon nos infos, le couple avait vécu de nombreuses disputes dans les jours qui ont précédé la disparition.

De nombreuses recherches ont déjà été réalisées pour tenter de retrouver le couple. Les eaux de la région ont également été sondées mais jusqu’à présent, aucune trace ni de la femme, ni de l’homme.

Leur véhicule, une VW Transporteur blanche immatriculée 1-CNZ-869, a été retrouvé sur le site désaffecté d’Inter-Béton rue de Montigny à Charleroi, à proximité de La Sambre.

Il est demandé aux personnes ayant vu le couple ou ayant des informations à propos de cette disparition de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. Tout témoignage pouvant aider à retrouver Shujaat Yawary et/ou Kauhsar Hussain peut également être envoyé à l’adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.

Dernière Heure