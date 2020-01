Chiffres du Sida au Sénégal

iGFM – (Dakar) – Le Sénégal est à 72% de personnes vivant avec le VIH dépistées, 87% sont traitées et 79% ne transmettent plus la maladie. The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), programme américain déroulé au Sénégal, veut atteindre les cibles et les objectifs suivants (90% vivant avec le VIH soient dépistés, 90% soient traités et 90% ne transmettent plus la maladie, informe l’ambassade des USA à Dakar. Il faut noter qu’il y a 30% des infectés qui sont dans la nature et qui constituent un vrai danger.

