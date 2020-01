 Confession de Madieng Ndiongue : «Comment l’insuffisance rénale nous ruine»

IGFM – L’insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. La rédaction d’igfm est allée à la rencontre d’un patient atteint de cette maladie très couteuse et qui se bat corps et âme pour s’en sortir. Madieng Diongue nous raconte les difficultés qu’il a traversées.

«Au début, c’était très difficile car les séances étaient trop chers. Il m était difficile de payer 65000 par séance, raison pour la quelle j’étais obligé de vendre tous mes biens pour pouvoir me soigner», dixit Madieng Diongue qui ne rate pas l’occasion de remercier sa famille qui lui a été d’une assistance très remarquable.

«Si ce n’était pas mes parents et mon courage, je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Il faut que je me batte pour mes enfants car ils ont encore besoin de moi», souligne t il dans ce reportage avec Igfm.