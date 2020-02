Coronavirus : la Chine débloque 43 milliards de dollars pour aider les entreprises

iGFM – (Dakar) – Le nouveau coronavirus a fait plus de 800 morts, presque tous en Chine. Le bilan dépasse désormais celui mondial du Sras. L’OMS a néanmoins dit ce week-end voir une « bonne nouvelle » : le nombre quotidien de contaminations s’est stabilisé. Mais il est encore trop tôt pour en conclure que le pic de l’épidémie est dépassé. Et les efforts de la Chine pour enrayer son expansion se poursuivent. La Banque centrale va débloquer 43 milliards de dollars.

Cette aide est dirigée vers les entreprises impliquées dans la lutte contre l’épidémie. Une première tranche de fonds spéciaux sera proposée, dès ce lundi. Des fonds qui devront aider les institutions financières à accorder des prêts à ces entreprises clefs. Le processus sera étroitement surveillé par la Banque centrale qui a promis des sanctions pour toute entorse aux règles.

Au total, neuf grandes banques nationales et des banques locales dans dix provinces et villes seront habilitées à se partager cette enveloppe. Elles devront étudier les demandes de prêts très rapidement et mettre l’argent à disposition dans les deux jours.

De son côté, la province du Hubei promet de prendre en charge 30% des factures d’électricité des petites et moyennes entreprises qui fournissent du matériel médical.

Au-delà des entreprises devenues stratégiques pour la circonstance, Pékin cherche à limiter l’impact de l’épidémie sur l’ensemble de l’économie. La Banque centrale a appelé les institutions financières à éviter d’interrompre « automatiquement » les prêts aux industries et aux petites et micro-entreprises. Il y a une semaine elle avait aussi annoncé l’injection de 173 milliards de dollars sur les marchés financiers pour soutenir l’économie.