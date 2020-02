Coronavirus : les explications de Dr Sakoba Keita sur le cas suspect en Guinée

iGFM-(Dakar) L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire vient de fournir des explications sur le cas suspect du Coronavirus signalé en Guinée. Dr Sakoba Keita, le directeur de cette agence a expliqué que le cas suspect est un jeune mécanicien bangladais de 22 ans. Il a fait un déplacement au Sénégal le 31 janvier dans le but de dépanner un engin. Dans le vol du retour, il a commencé à faire la fièvre et la toux.

Le Directeur général de l’ANSS assure que toutes les dispositions sont prises et que des échantillons des prélèvements effectués ont été acheminés à Kindia.

«Nous avons commencé par renforcer nos points d’entrées. Nous avons ciblé l’Aéroport de Conakry plus certains ports. Grâce à nos dispositifs mis à l’Aéroport de Conakry, hier dans la soirée, nous avons eu un citoyen asiatique de la République de Bangladesh qui était en séjour en Guinée depuis 6 mois. Il a fait le déplacement vers la République sœur du Sénégal où il a été invité à dépanner un engin. Il a fait quatre jours là-bas. C’est à son retour qu’il a commencé à faire de la fièvre et de la toux. Grâce à nos dispositifs mis à l’aéroport, la caméra thermique a senti qu’il faisait de la fièvre. On a alerté nos agents sur place. C’est ainsi qu’on l’a isolé dans notre centre qu’on a préparé au niveau de l’aéroport. Grâce au numéro d’alerte qu’on a mis en place, on a appelé nos équipes qui se trouvent au centre de traitement de NONGO qui sont venues le conduire audit centre », a expliqué Dr Sakoba Keita.

Africaguinée