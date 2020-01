Coupe de la Ligue : As Pikine-Jaraaf, attraction du premier tour

iGFM-(Dakar) Le premier tour de la Coupe de la Ligue démarre ce week-end. Parmi les 12 rencontres qui sont au programme, As Pikine-Jaraaf sera la plus attendue. Quelques jours seulement après leur match en championnat remporté par les Pikinois, les deux équipes vont se retrouver, mais cette fois au stade Alassane Djigo où le contexte est différent. Pikine voudra confirmer sa victoire en Ligue 1, tandis que le Jaraaf tentera de prendre sa revanche. Malick Daff, l’entraîneur avait annoncé qu’il est difficile de jouer contre Pikine. « Leurs supporters sont très motivés, ils font du bruit du début à la fin. Ce stade leur appartient et les joueurs de Pikine sont motivés chez eux », avait-il relevé, à l’issue de la première victoire de son équipe en championnat contre le Casa Sports (2-1).

Programme du premier tour

Samedi 4 janvier 2020

Stade Massène Sène

16h00 EJ Fatick-Amitié FC

18h30 Jamono Fatick-Ndiambour

Stade Caroline Faye

16h30 Demba Diop FC-Renaissance Dakar

Stade Ibrahima Boye (Ndiarème)

15h30 USO-Keur Madior

18h00 NGB-Linguère

Dimanche 5 janvier 2020

Stade Ibrahima Boye (Ndiarème)

15h30 Dakar Sacré Cœur-DUC

18h00 As Douanes-Africa P. Foot

Stade Amadou Barry

16h30 Guédiawaye FC-US Gorée

Stade Ngalandou Diouf

16h30 Port-Sonacos

Stade Caroline Faye

16h30 Mbour PC-Thiès FC

Stade Aline Sitoé Diatta

16h30 Casa Sports-Stade Mbour

Stade Alassane Djigo

17h00 As Pikine-Jaraaf

Mamadou Salif GUEYE