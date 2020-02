Coupe de la Ligue : deux équipes de Ligue 1 éliminées

iGFM-(Dakar) Deux équipes de Ligue 1 ont été éliminées dès les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue 1, ce mercredi soir. Il s’agit de Niary Tally et de Teungueth FC battues respectivement par Keur Madior (0-1) et Jamono Fatick (1-1, tab 4-5) deux formations de Ligue 2. TFC a perdu pour la première fois cette saison, toutes compétitions confondues.

En revanche, cinq ont réussi à passer ce tour. Parmi elles, Dakar Sacré-Coeur, As Douanes et Génération Foot qui respire mieux sur ce tableau après une saison difficile en Ligue 1.

A noter que le match EJ Fatick-Casa Sports a été reporté à une date ultérieure.

Les résultats : Thiès FC – Diambars 1 – 2 ; Sonacos – Douanes 0 – 2 ; NGB – Keur Madior 0 – 1 ; Demba Diop de Mbour – AS Pikine 2 – 2 (AP) et 1 TAB 3; Teungueth FC – Jamono de Fatick 1 – 1 (AP) et 4 TAB 5; CNEPS – Dakar Sacré-Cœur 1 – 4 (AP) ; Guédiawaye FC – Génération Foot 0 – 1 ; EJ Fatick – Casa Sports remis

Mamadou Salif GUEYE