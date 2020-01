Courses folles et klaxons  autour des cortèges mortuaires- Un nouveau phénomène à Ziguinchor 

Les populations de Ziguinchor ont condamné hier avec la dernière énergie l’attitude de certains conducteurs de motos «Jakarta» et de scooters qui, à les en croire, ne respectent pas les cortèges mortuaires. «J’ai été témoin à plusieurs reprises à de tels actes qui frisent le dépassement. Ces jeunes conducteurs de motos «Jakarta » et de scooters n’ont plus de respect pour les cortèges mortuaires. Ils n’hésitent pas à se faufiler dans les cortèges pour se bousculer la routes avec les fidèles ou parents qui accompagnent leurs morts dans leurs dernières demeures», a dénoncé, du haut de ses 71 ans, le père de famille Matar Badji. «Ils manquent tous de respect et de discipline à nos disparus. Il faudrait que les autorités de Ziguinchor sévissent et qu’il y ait des sanctions à l’endroit de ces motocyclistes», a-t-il ajouté la mort dans l’âme. Pour son ami de longue date et ancien compagnon des années 1960, «il urge que les autorités étatiques prennent des mesures à l’endroit de ces jeunes qui n’ont aucun respect et qui ne respectent point les cortèges mortuaires. C’est très grave. Ces jeunes ne sont plus de civisme. Ils ont tous perdu leurs repères. C’est vraiment triste», explique à son tour Mamadou Badiane. Des autorités municipales interpellées ont regretté le fait. «Affirmatif.

Le fait est réel et nous le regrettons à Ziguinchor», a reconnu l’adjoint au maire de Ziguinchor Taibou Diédhiou. «Ces conducteurs de moto «Jakarta» et les scootéristes ont en vérité un problème de civisme et ils doivent comprendre que c’est un passage pour tout le monde. A Ziguinchor nous n’avons jamais connu ce manque de respect de nos cortèges funèbres. Ça ne gâche à rien pour qu’ils s’arrêtent en quelques secondes pour laisser un cortège mortuaire. Il y a là un réel problème d’éducation et d’indiscipline. Nous allons prendre des mesures. Mieux, nous allons communiquer pour sensibiliser davantage les conducteurs de motos «Jakarta» et les scootéristes afin qu’ils puissent respecter les cortèges mortuaires à Ziguinchor», a ajouté Taibou Diédhiou. Inquiètes et impuissantes devant l’attitude des conducteurs de motos «Jakarta» et des scootéristes, les populations exigent les états généraux des deux-roues qui, à les en croire, devraient permettre de présenter des mesures pour remédier à cette situation inconfortable et inélégante qui sévit dans leur commune.