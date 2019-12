Couverture Maladie Universelle : Youssou Ndour parrain de 1200 enfants

iGFM-(Dakar) Le Ministre Conseiller, Youssou Ndour, s’est engagé à prendre en charge 1200 enfants de son ancienne école, à la Médina, plus précisément à la Caserne Samba Diéry Diallo. Il l’a annoncé à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne de parrainage « 1 million d’enfants et de femmes » dans les mutuelles de santé, tenue, ce jeudi, au Cercle Mess Mixte de la Caserne de la Gendarmerie Nationale.

C’est ce qu’on appelle avoir un grand cœur. Aux côtés de Mansour Faye ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale et de Seydou Guèye, ministre-conseiller en communication à la présidence de la République, Youssou Ndour, à travers sa Fondation, a promis aux enfants de son ancienne école qu’ils bénéficieront de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Un geste du nouveau parrain salué par toute l’assistance à travers des acclamations. « Je suis très fier et honoré. Avant d’arriver ici, j’étais allé dans mon ancienne école. J’ai eu pas mal de souvenirs en rendant visite aux enfants », a fait savoir le Ministre Conseiller auprès du Chef de l’Etat, Macky Sall. « Aujourd’hui, la santé est essentielle, raison pour laquelle, il faudra que tout le monde puisse avoir accès aux mutuelles. C’est pour cela que nous voulons une adhésion de tous les élèves de la Caserne à la CMU (Couverture Maladie Universelle) », a-t-il dit, indiquant que cela passe par « la solidarité afin de doubler les chiffres » d’ici le 31 janvier 2021, le délais fixé par le gouvernement du Sénégal pour atteindre l’objectif. « L’Etat ne peut pas tout faire », a dit Youssou Ndour qui a rappelé ses études primaires à Joal. « Pour atteindre l’objectif, le secteur privé doit aussi soutenir cette campagne de solidarité. C’est ensemble qu’on pourra relever le défi de la santé pour tous », a soutenu l’artiste planétaire, qui a promis d’offrir un concert gratuit le 28 février, pour soutenir cette campagne.

Mamadou Salif GUEYE