Criminalité faunique : 131 perroquets saisis sur un algérien à l’Aibd

iGFM – (Dakar) – Les éléments de la CAAT (Cellule Aéroportuaire Anti Trafic) en collaboration avec les services des Eaux et Forêts et l’appui du projet EAGLE-Sénégal ont mis aux arrêts un passager de nationalité algérienne à l’Aibd en partance pour Alger. Il avait dissimulé 131 perroquets du Sénégal dans 2 très petites valises en soute.

Ces perroquets originaires du Sénégal, sont une espèce partiellement protégée, selon le Code de la Chasse et de la Faune (article L32). Leur transport nécessite des documents en bonne et due forme délivrés par le Directeur de la Faune de la Direction des Eaux et Forêts. Les éléments de la CAAT ont constaté dès la saisie que beaucoup d’oiseaux présentaient des signes de mutilation, d’énucléation, d’étouffement, de fractures diverses et de déshydratation sévère.

Le présumé trafiquant algérien, est actuellement entendu par les services de Police, Douanes et des Eaux et Forêts de l’AIBD. S’il est retenu contre lui les faits qui lui sont reprochés , pourrait écoper d’une peine de prison.

IGFM